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        AKSARAY'DA SEL NEDENİYLE YOL YARILDI; SULARA KAPILAN ARAÇTA MAHSUR KALDILAR: 1 ÖLÜ, 1 KAYIP (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 02:06 Güncelleme: 04.09.2023 - 02:06
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        AKSARAY'DA SEL NEDENİYLE YOL YARILDI; SULARA KAPILAN ARAÇTA MAHSUR KALDILAR: 1 ÖLÜ, 1 KAYIP (4)
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        ASEL BEBEK, ANNESİNİN KUCAĞINDAN DÜŞÜP SELDE SÜRÜKLENMİŞ Aksaray'da meydana gelen selde kayıp olan bebekle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Nazif Balcan (25) ve aynı yaştaki eşi Hayriye Balcan'ın içinde bulunduğu aracın sele kapılıp sürüklendiği ve bir süre sonra çiftin kendi imkanlarıyla araçtan kurtuldukları belirtildi. Bu sırada anne Hayriye Balcan'ın kucağındaki 3 aylık bebeği Asel'in kayıp düştüğü ve akıntıda sürüklenerek kaybolduğu öğrenildi. Yaklaşık 150 kişiden oluşan ekibin Asel'i arama çalışmaları sürüyor. 

        Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılanlar arasında yer alan anne Hayriye Balcan'ın ise halen tedavisinin devam ettiği öğrenildi. (DHA)

         DHA-Gündem Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

        2023-09-04 02:05:24

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