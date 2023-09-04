1 kişinin öldüğü, 14 kişinin kurtulduğu selde kaybolan Asel bebek, aranıyor (2)

KUZENİNİN KURTARILMASI İÇİN BOT GETİRDİ

Aksaray'da dün akşam saatlerinde sele kapılan otomobildeki amcasının oğlu Çapan En'in kurtarılması için bot getiren Ahmet En, bu sabah yeniden sel bölgesine gelip, inceleme yaptı. Gün ağarınca afetin boyutunu daha iyi anladıklarını belirten Ahmet En, şunları söyledi:

''Bana dün akşam, 'Botu acil getir. Çapan En suda mahsur kaldı' diye haber geldi. Haberi alınca botla birlikte, sel olan bölgeye geldim. Ekipler botla karşıya geçip amca oğlunu kurtardılar. Yengem ise vefat etti, onun da cenazesini aldık. Çapan eşiyle birlikte Aksaray merkezden Gücünkaya köyündeki evlerine dönerken sele yakalanmışlar. Dün kurtarma çalışmasından sonra evlerimize dağılmıştık. Sabah, tekrar sel bölgesine gelip bakınca olayın büyüklüğünü daha iyi anladık.''

Kayıp olan Asel bebeğin bulunması için de AFAD Antalya il Müdürlüğü'nden dalgıç ekipler çağrıldı. Ekipler, sel bölgesindeki ağaçlık alanlar ile suların aktığı Uluırmak Sulama Kanalı'nı kapsayan 15 kilometrelik alanda arama çalışmasını sürdürüyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-09-04 11:41:40