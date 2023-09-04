1 kişinin öldüğü, 14 kişinin kurtulduğu selde kaybolan Asel bebek, aranıyor (4)
2 ÇOCUK ANNESİ, TOPRAĞA VERİLDİ
Aksaray'da dün sel suları ile sürüklenen otomobilde hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Gülseren En'in (53) cenazesi, memleketi Gücünkaya köyünde toprağa verildi. Selden kurtulan eşi Çapan En'in (53) taziyeleri kabul ettiği cenazeye Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkanı Evren Dinçer ile ailenin yakınları katıldı.
ASEL BEBEK ARAÇTA DA YOK
Nazif ile Hayriye Balcan çiftinin selde sürüklenen otomobili ise 3 kilometre ileride balçığa saplanmış halde bulundu. İş makinesiyle kurtarılan araçta yapılan aramada, Asel bebeğe dair bir iz bulunamadı. Asel'i arama çalışmaları sürüyor. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Aksaray Hasan DÖNMEZ Erkan ALTUNTAŞ
2023-09-04 15:27:40