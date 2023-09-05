Selde kaybolan Asel'in annesi: Elimden kayıp gitti (2)

30KİLOMETRELİKALANDA 347 KİŞİ ARIYOR

Kentte 3 Eylül akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından oluşan selde annesi Hayriye Balcan ile birlikte içinde bulundukları otomobilden fırlayıp, akıntıya kapılan Asel bebek için arama çalışmaları devam ediyor. Olayın ilk anından itibaren AFAD, jandarma, polis, UMKE ve gönüllülerden oluşan ekibe, Afyonkarahisar, Antalya, Kayseri, Sakarya ve Rize'den gelen AFAD ekipleri de eşlik etmeye başladı. 347 kişi, Asel bebeğin kayboluşunun 2'nci gününde alan genişleterek, Kireçlik mevkisinden başlayarak 30 kilometrelik alanda, Uluırmak Sulama Kanalı ve çevredeki köprüler, ağaçlık ve otluk alanlarda arama çalışmasını sürdürüyor. Ancak şu ana kadar Asel bebeğin izine rastlanılmadı.

Selin oluştuğu ilk saatlerde UMKE tarafından diğer araçlarda mahsur kalan 14 kişinin kurtarılma anlarının cep telefonu kamerasına kaydedildiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde ekipler halatla mahsur kalanları kurtarıyor. (DHA )

DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-09-05 15:35:15