Selde kaybolan Asel'in annesi: Elimden kayıp gitti (3)

SELİNYARALARISARILIYOR

Aksaray´da yaşanan sel sonrası hasar tespit çalışmaları sürerken, yaklaşık 40 binanın bodrumunu su bastığı Coğlaki Mahallesi´nde belediye ekipleri tahliye çalışması yaptı. Biriken sular ekipler tarafından boşaltılırken, tahliyenin ardından ev ve iş yeri sahipleri de temizlik çalışmasına başladı.

Mahallede oturan Cavit Çıtak, "Bu durum Allah'tan geldi. Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun, ekipleri bizlere 24 saat destek verdi. Suyu tahliye ettik. Şimdi de kendi imkânlarımızla temizlik yapıyoruz. Garaj olarak kullanılan bodrum katında park halindeki araçlarda zarar var. Birkaç arkadaşın kaskosu varmış, diğerlerinin yok. En büyük hasarı bölgede bizim bina aldı." dedi.

'BODRUM KATIMIZA 1,5 METRE SU DOLDU'