Selde kaybolan Asel'i kadavra köpekleri arıyor AKSARAY'da,3gün önce etkili olan sağanağın neden olduğu selde annesi Hayriye Balcan ile birlikte otomobilden fırlayıp, akıntıya kapılan Asel bebek aranırken, emniyet ve jandarmanın 4 kadavra arama köpeği de çalışmalara katıldı.

Aksaray'da pazar günü, akşam saatlerinde etkili olan sağanak, Sevinçli ve Gücünkaya köyleri ile Kireçlik mevkisinde sele neden oldu. Selde Kireçlik mevkisinde yol yarıldı. Sele kapılan araçlardan birinde bulunan 2 çocuk annesi Gülseren En (53) öldü. eşi Çapan En ve diğer araçlardaki 13 kişi, ihbarla bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kurtarıldı. Selden kurtulan Nazif Balcan (25) ve eşi Hayrice Balcan'ın 3 aylık bebekleri Asel ise akıntıya kapılıp kayboldu. Kurtarılıp, hastaneye kaldırılanlar, tedavilerinin ardından taburcu oldu.

KADAVRA ARAMA KÖPEKLERİ MİNİK ASEL'İ ARIYOR

Asel bebeğin bulunması için aramalar devam ederken, bu sabah Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelen 4 kadavra arama köpeği de çalışmalarda kullanılmaya başlandı.

'UMUTLA ARAMAYA DEVAM EDİYORUZ'