Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Selde kaybolan Asel'i kadavra köpekleri arıyor

        AKSARAY'da,3gün önce etkili olan sağanağın neden olduğu selde annesi Hayriye Balcan ile birlikte otomobilden fırlayıp, akıntıya kapılan Asel bebek aranırken, emniyet ve jandarmanın 4 kadavra arama köpeği de çalışmalara katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 11:32 Güncelleme: 06.09.2023 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Selde kaybolan Asel'i kadavra köpekleri arıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aksaray'da pazar günü, akşam saatlerinde etkili olan sağanak, Sevinçli ve Gücünkaya köyleri ile Kireçlik mevkisinde sele neden oldu. Selde Kireçlik mevkisinde yol yarıldı. Sele kapılan araçlardan birinde bulunan 2 çocuk annesi Gülseren En (53) öldü. eşi Çapan En ve diğer araçlardaki 13 kişi, ihbarla bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kurtarıldı. Selden kurtulan Nazif Balcan (25) ve eşi Hayrice Balcan'ın 3 aylık bebekleri Asel ise akıntıya kapılıp kayboldu. Kurtarılıp, hastaneye kaldırılanlar, tedavilerinin ardından taburcu oldu. 

        KADAVRA ARAMA KÖPEKLERİ MİNİK ASEL'İ ARIYOR

        Asel bebeğin bulunması için aramalar devam ederken, bu sabah Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelen 4 kadavra arama köpeği de çalışmalarda kullanılmaya başlandı. 

        'UMUTLA ARAMAYA DEVAM EDİYORUZ'

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 12 yaralı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 12 yaralı
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Kırklareli'nde sel! 3 kişi aranıyor!
        Kırklareli'nde sel! 3 kişi aranıyor!
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        Eğitimli köpekler de aramaya katıldı! Asel bebekten haber yok!
        Eğitimli köpekler de aramaya katıldı! Asel bebekten haber yok!
        Psikiyatriste dehşeti yaşatan magandaya para cezası!
        Psikiyatriste dehşeti yaşatan magandaya para cezası!
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Depremzede çocuk öldü! Büyük acı!
        Depremzede çocuk öldü! Büyük acı!
        Selin yıktığı duvar kamyoneti parçaladı!
        Selin yıktığı duvar kamyoneti parçaladı!
        Yunanistan tarihinin en şiddetli yağışı!
        Yunanistan tarihinin en şiddetli yağışı!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Çin Seddi'nde kestirme yol: Ciddi hasara neden oldu!
        Çin Seddi'nde kestirme yol: Ciddi hasara neden oldu!
        Omiriliği kırıldı, 28 gün yoğun bakımda kaldı! Doktorlar 'Yürüyemez' dedi!
        Omiriliği kırıldı, 28 gün yoğun bakımda kaldı! Doktorlar 'Yürüyemez' dedi!
        Ek MTV'de son gün!
        Ek MTV'de son gün!
        Hindistan adını mı değiştiriyor?
        Hindistan adını mı değiştiriyor?
        Damada düğününde silahlı saldırı kameraya yansıdı: 1'i ağır 2 yaralı
        Damada düğününde silahlı saldırı kameraya yansıdı: 1'i ağır 2 yaralı
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!

        Benzer Haberler

        Aksaray'daki selde kaybolan bebek için arama kurtarma çalışmalarına köpekle...
        Aksaray'daki selde kaybolan bebek için arama kurtarma çalışmalarına köpekle...
        Aksaray'da otomobilin çarptığı sürüde 15 koyun telef oldu
        Aksaray'da otomobilin çarptığı sürüde 15 koyun telef oldu
        Seyir halindeki otomobilin kaputuna uzanıp, öndeki aracı ayaklarıyla itti;...
        Seyir halindeki otomobilin kaputuna uzanıp, öndeki aracı ayaklarıyla itti;...
        Selde kaybolan Asel'in annesi: Elimden kayıp gitti (4)
        Selde kaybolan Asel'in annesi: Elimden kayıp gitti (4)
        GÜNCELLEME - Aksaray'daki selde kaybolan bebek için arama kurtarma çalışmal...
        GÜNCELLEME - Aksaray'daki selde kaybolan bebek için arama kurtarma çalışmal...
        Aksaray OSB'ye 4. genişleme alanı
        Aksaray OSB'ye 4. genişleme alanı