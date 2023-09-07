Telefon dolandırıcılarına verdiği paranın kredisini ödüyor AKSARAY'damahallemuhtarı Kamil Bayrak, ocak ayında telefonla arayıp kendisini savcı olarak tanıtan kişiye iki bankadan çekip gönderdiği 370 bin liranın kredisini ödüyor. Dolandırıcının hala yakalanmadığını belirten Bayrak, "Ben, mahallemde bütün insanlara `Sizi arayan ve kendisi savcı, polis, jandarma ve hakim gibi ünvanları kullanarak bilgilerinizi isteyen kişilere kesinlikle itibar etmeyin´ diye uyarılarda bulunurdum. Bu sefer ben de inandım ve beni de dolandırdılar. Masrafı ve faiziyle birlikte 450-500 bin lira borçlandım. Şu anda kredinin borcunu ödemekte zorluk çekiyorum" dedi.

Nakkaş Mahallesi´nin muhtarı Kamil Bayrak'ı, geçen ocak ayında telefonla arayan kişi, kendini savcı olarak tanıtıp, `Muhtarım büyük bir operasyon yapıyoruz, operasyona sizi de dahil edeceğiz´ diye kandırarak 370 bin lira dolandırdı. Kamil Bayrak, dolandırıcıya gönderdiği parayı, iki ayrı bankadan 24 ve 36 ay vadeli krediler çekerek yönlendirildiği hesaba yatırdığını belirtti. Dolandırıcının halen bulunamadığını ve kendisinin de kredi taksitlerini ödemeye devam ettiğini ifade eden Bayrak, şunları söyledi:

''Ben mahallemde, bütün insanlara sizi arayan ve kendini savcı, polis, jandarma ve hakim gibi ünvanları kullanarak bilgilerinizi isteyen kişilere kesinlikle itibar etmeyin diye uyarılarda bulunurdum. Beni arayanlara da inanmaz ve suratına kapatırdım. Bu sefer bende inandım ve beni de dolandırdılar. Dolandırıcılık olayı 2425 Ocak tarihinde meydana geldi. Muhtarlıkta otururken bana telefon geldi. `Cumhuriyet Başsavcılığından arıyoruz´, dediler. `Muhtarım büyük bir operasyon yapıyoruz, operasyona sizi de dahil edeceğiz´ dediler. 'Ben 15 yıllık muhtarım. Ben senin savcı olduğuna nasıl inanayım' dedim. `Seni bir imzayla görevden alırım. Benim sicil numaramı yaz ve polisi ara teyit et, ben de konuşmayı hoparlörden dinleyeceğim´ dedi. Bir şekilde beni de inandırdı.''

`BİRİNDEN 210 BİN DİĞERİNDEN 160 BİN LİRA KREDİ ÇEKTİM´