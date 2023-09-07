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        Selde kaybolan Asel bebek, 250 kişilik ekip ve 6 kadavra köpeğiyle aranıyor

        AKSARAY'da geçenpazar günü sel sularına kapılıp, kaybolan 3 aylık Asel Balcan'ı arama çalışmaları, 4´üncü günde 250 kişilik ekip ve 6 kadavra köpeğiyle sürdürülüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 12:54 Güncelleme: 07.09.2023 - 12:55
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        Selde kaybolan Asel bebek, 250 kişilik ekip ve 6 kadavra köpeğiyle aranıyor
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        Kentte geçen pazar günü saat 20.30 sıralarında Sevinçli köyü ve köyün yakınlarındaki Kireçlik mevkisinde etkili olan sağanağın ardından sel oluştu. Yolun da yarıldığı mevkide sele kapılan araçlardan birinde bulunan 2 çocuk annesi Gülseren En (53) öldü, eşi Çapan En ve diğer araçlardaki 13 kişi, ihbarla bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtulan Nazif Balcan (25) ve eşi Hayriye Balcan'ın (25) 3 aylık bebekleri Asel ise annesinin kucağından kayıp akıntıya kapılarak kayboldu. Ekiplerin Asel bebek için yaptığı arama çalışmalarından şu ana kadar sonuç alınamadı.

        Asel Balcan´ı arama çalışmaları 4'üncü günde de başta AFAD olmak üzere, jandarma, polis, itfaiye ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan yaklaşık 250 kişilik ekiple aranıyor. Eğitimli 6 kadavra köpeğinin de kullanıldığı arama çalışmaları, Melendiz Çayı ve çevredeki arazilerde yürütülüyor. Çalışmalara Asel bebeğin amcası Enver Balcan ile diğer yakınları da katılıyor.

        ANNENİSİ KURTARILDIKTAN SONRA GÖZYAŞI DÖKTÜ

        Bu arada Hayriye Balcan'ın kurtarıldıktan sonra çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. Elbiseleri çamura bulunan Balcan'ın yanındaki bir kadına sarılıp, gözyaşı döktüğü görüldü. Selin ilk anlarının da yine cep telefonu kamerasıyla kayda alındığı belirlendi.

        Öte yandan, selin yaraları da sarılmaya başlandı. Sel nedeniyle yarılan yolda yeniden yapılarak ulaşıma açıldı.

        'HER TARAF ALTÜST OLDU'

        Yolun yarılıp araçların sürüklendiği bölgedeki akaryakıt istasyonunda çalışan Adem Çelik, o anları anlattı. Selle birlikte her tarafından bir anda altüst olduğunu ifade eden Çelik, şunları söyledi:

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