Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'daki selde eşini kaybeden çiftçi: Görüş mesafesi sıfırdı, önümü göremiyordum

        AKSARAY'dakiseldeeşi Gülseren En'i (53) kaybedip, kendi de güçlükle kurtulan çiftçi Çapan En (53), "Görüş mesafesi sıfırdı, önümü göremiyordum. Selin olacağını düşünmedik. Yağmurun dinmesini beklerken sel oldu" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 15:50 Güncelleme: 07.09.2023 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'daki selde eşini kaybeden çiftçi: Görüş mesafesi sıfırdı, önümü göremiyordum
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aksaray'da 3 Eylül'de yaşanan selde, Kireçlik mevkisinde araçları suda sürüklenen 2 çocuk annesi Gülseren En, hayatını kaybetti, sürücü eşi Çapan En kurtuldu. Gücünkaya köyünde oturan çiftçi Çapan En, kent merkezinde bir yakınlarına gittiklerini, dönüş yolunda sele kapıldıklarını belirtti. 1989 yılında eşi Gülseren En ile evlendiğini söyleyen Çapan En, "Atış alanını geçince yağmur başladı, akaryakıt istasyonuna girdik. Çünkü aracın silecekleri çalışmasına rağmen görüş mesafesi sıfırdı, önümü göremiyordum. Selin olacağını düşünmedik. Yağmurun dinmesini beklerken sel oldu. Su, akaryakıt istasyonunun arka tarafından gelip, araç ile dere yatağına sürükledi" dedi.

        '2,5 SAAT SELLE MÜCADELE ETTİM'

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        Kırklareli'deki selde can kaybı 6 oldu!
        Kırklareli'deki selde can kaybı 6 oldu!
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        Biri hamile 3 ölü! Derede can pazarı!
        Biri hamile 3 ölü! Derede can pazarı!
        Girdikleri binada 12 saat boyunca hırsızlık yaptılar!
        Girdikleri binada 12 saat boyunca hırsızlık yaptılar!
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Mahkumun firar anı kameralara yansıdı
        Mahkumun firar anı kameralara yansıdı
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Ağustos ayında yolcu rekoru kırıldı
        Ağustos ayında yolcu rekoru kırıldı
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Cevap geldi
        Cevap geldi
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama

        Benzer Haberler

        AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Aksaray'da konuştu:
        AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Aksaray'da konuştu:
        Selde kaybolan Asel bebek, 250 kişilik ekip ve 6 kadavra köpeğiyle aranıyor
        Selde kaybolan Asel bebek, 250 kişilik ekip ve 6 kadavra köpeğiyle aranıyor
        Aksaray'daki sel felaketinde eşini kaybeden vatandaş yaşadıklarını anlattı:
        Aksaray'daki sel felaketinde eşini kaybeden vatandaş yaşadıklarını anlattı:
        Aksaray'daki selde kaybolan bebek için arama kurtarma çalışmaları sürüyor
        Aksaray'daki selde kaybolan bebek için arama kurtarma çalışmaları sürüyor
        Telefon dolandırıcılarına verdiği paranın kredisini ödüyor
        Telefon dolandırıcılarına verdiği paranın kredisini ödüyor
        Selde kaybolan Asel'i kadavra köpekleri arıyor (2)
        Selde kaybolan Asel'i kadavra köpekleri arıyor (2)