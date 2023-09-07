Aksaray'daki selde eşini kaybeden çiftçi: Görüş mesafesi sıfırdı, önümü göremiyordum AKSARAY'dakiseldeeşi Gülseren En'i (53) kaybedip, kendi de güçlükle kurtulan çiftçi Çapan En (53), "Görüş mesafesi sıfırdı, önümü göremiyordum. Selin olacağını düşünmedik. Yağmurun dinmesini beklerken sel oldu" dedi.

Aksaray'da 3 Eylül'de yaşanan selde, Kireçlik mevkisinde araçları suda sürüklenen 2 çocuk annesi Gülseren En, hayatını kaybetti, sürücü eşi Çapan En kurtuldu. Gücünkaya köyünde oturan çiftçi Çapan En, kent merkezinde bir yakınlarına gittiklerini, dönüş yolunda sele kapıldıklarını belirtti. 1989 yılında eşi Gülseren En ile evlendiğini söyleyen Çapan En, "Atış alanını geçince yağmur başladı, akaryakıt istasyonuna girdik. Çünkü aracın silecekleri çalışmasına rağmen görüş mesafesi sıfırdı, önümü göremiyordum. Selin olacağını düşünmedik. Yağmurun dinmesini beklerken sel oldu. Su, akaryakıt istasyonunun arka tarafından gelip, araç ile dere yatağına sürükledi" dedi.

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