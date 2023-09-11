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        12 yaşındaki Evren, kullandığı traktörün devrildiği kazada öldü

        AKSARAY'dakullandığıtraktörün altında kalan ortaokul öğrencisi Evren Kocaöz (12), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 10:03 Güncelleme: 11.09.2023 - 10:04
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        12 yaşındaki Evren, kullandığı traktörün devrildiği kazada öldü
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        Olay, dün akşam saatlerinde Ortaköy ilçesi Ozancık köyünde meydana geldi. Evren Kocaöz, babasına ait 68 FE 209 plakalı traktör ile evlerinin önündeki mısır silajlarını ezmek istedi. Bu sırada direksiyon kontrolünü kaybeden Kocaöz, devrilen traktörün altında kaldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İtfaiye ekiplerince traktörün altından çıkartılan Kocaöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Evren Kocaöz'ün Ozancık Ortaokulu'nda okuduğu, bugün 8'inci sınıfa başlayacağı belirtildi. Kocaöz´ün cenazesi, bugün toprağa verildi.

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