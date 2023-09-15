'Hatalı sollama' kazasında ölen 3 işçi toprağa verildi

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında, Gülağaç ilçesi Gülağaç-Demirli yolu Küçük Sanayi Sitesi yakınında meydana geldi. Şantiyede çalışan elektrik ustası Murat Güçlüses, yönetimindeki 68 ACC 402 plakalı otomobille, sollamak istediği Sait Sert'in kullandığı 06 CCA 212 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Savrulan otomobil, karşı şeritten gelen İsmet Altın (68) yönetimindeki 42 VR 722 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Murat Güçlüses ile mesai arkadaşları Celil Diker ve Ekrem Kocabıyık hayatlarını kaybetti, diğer otomobilin sürücüsü İsmet Altın ile yanındaki Aşire Altın (53) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Altın çifti, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İsmet Altın'ın cerrahi yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, eşi Aşire Altın'ın ise taburcu olduğu öğrenildi.

3 İŞÇİ TOPRAĞA VERİLDİ

İşçilerin, çalıştıkları şantiyeye alışveriş yapmaya ve arızalı dinamoyu tamir ettirmeye götürürken kaza geçirdikleri belirtildi. İşçilerden 5 çocuk babası Murat Güçlüses'in cenazesi bugün Gülağaç ilçesi Demirci beldesinde, 5 çocuk babası Celil Diker'in cenazesi ise Uzunkaya köyünde kılınan namaz sonrası toprağa verildi. Çalışmak için 3 gün önce Aksaray'a gelen Ekrem Kocabıyık'ın cenazesi de memleketi Konya'nın Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi'nde defnedildi.

'LASTİK PATLADI SANDIM'

Kazada yara almadan kurtulan hafriyat kamyonunun şoförü Sait Sert, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sert, ifadesinde kaza sırasında lastiğinin patladığını sandığını belirterek, ''Seyir halinde iken lastiğim patladı sanıp, aynaya bakınca arkadaki aracın çarptığını fark ettim. Çarpan araç savrulup karşı şeritten gelen araçla çarpıştı'' dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-09-15 14:58:14