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        Hırsızlık şüphelisi, kendisini kayda alan mahalleliye taş attı

        AKSARAY'da,inşaattan iskele demiri çalan yüzü maskeli kişi, kendisini cep telefonuyla kaydeden mahalleliye taş attı. Taş isabet etmezken, o anlar da yine cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 12:37 Güncelleme: 22.09.2023 - 12:40
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        Hırsızlık şüphelisi, kendisini kayda alan mahalleliye taş attı
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        AKSARAY'da,inşaattan iskele demiri çalan yüzü maskeli kişi, kendisini cep telefonuyla kaydeden mahalleliye taş attı. Taş isabet etmezken, o anlar da yine cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 07.30 sıralarında, Paşacık Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda 5 katlı inşaatın bahçesinde meydana geldi. Yüzü maskeli kişi, inşaatın bodrum katından iskele demirlerini çalmak için bahçeye taşımaya başladı. Durumu fark eden mahalleli, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Şüpheli, 6'ncı iskele demirini yere koyduğunda görüntülendiği fark etti. Yerden aldığı taşı, kendisini kaydeden kişiye atan şüpheli, ardından demirleri bırakıp kaçtı. Taş isabet etmezken, o anlar da cep telefonu kamerasına kaydedildi.

        İhbarla adrese gelen polis, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. 

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