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        Minibüsler kavşakta çarpıştı: 5 yaralı

        AKSARAY´daiki minibüsün kavşakta çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 13:21 Güncelleme: 24.09.2023 - 13:25
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        Minibüsler kavşakta çarpıştı: 5 yaralı
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        AKSARAY´daiki minibüsün kavşakta çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.  

        Kaza, saat 08.30 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Bahçelerinden topladıkları sebzeleri pazara satmaya götüren Cansu Bakar (24) yönetimdeki 42 M 3374 plakalı minibüs, çalıştığı inşaata giden işçi Yusuf Derin'in (19) kullandığı 68 EK 314 plakalı minibüsle kavşakta çarpıştı. Kazada sürücülerden Cansu Bakar yara almadan kurtulurken, yanında annesi Dilek Akyol (50) ve kardeşi Yağmur Akyol ile diğer sürücü Yusuf Derin ve mesai arkadaşları Afganistan uyruklu Muhammad Rabia Feizi (31), Gowharı Enayatullah (35) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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