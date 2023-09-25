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        Hırsızlıktan 11 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, araçta uyurken yakalandı

        AKSARAY´dahırsızlık suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hasan Irmak (41), araçta uyurken yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 10:34 Güncelleme: 25.09.2023 - 10:35
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        Hırsızlıktan 11 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, araçta uyurken yakalandı
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        AKSARAY´dahırsızlık suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hasan Irmak (41), araçta uyurken yakalandı.

        Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bugün saat 08.00 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi'nde devriye görevi yaparken park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz olduğunu fark etti. Araca yaklaşan polis, içindeki kişinin hırsızlık suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hasan Irmak olduğunu anlayınca otomobilin camına elini vurup, onu uyandırdı. Polisi karşısında görünce şaşıran Irmak, gözaltına alındı. Hırsızlıktan 10 suç kaydı bulunan Irmak, emniyete götürüldü.

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