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        Konya'da galerici ortaklara silahlı saldırı: 2 yaralı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 15:08 Güncelleme: 02.10.2023 - 15:10
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        Konya'da galerici ortaklara silahlı saldırı: 2 yaralı (2)
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        SALDIRGANAKSARAY'DAYAKALANDI 

        Konya'da galerici  Hasan Yıldız ile ortağı Fırat Yarsa'ya iş yerinde tabancayla ateş açıp 51 BP 266 plakalı otomobille kaçan Cihan Evren (34), saat 14.00 sıralarında Aksaray girişinde Şehirlerarası Terminal Kavşağı'nda polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Evren, hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından, kendisini görüntüleyen gazetecileri '' O Hasan Yıldız benim paramı verecek'' dedi. Evren, sorgulanmak üzere Konya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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