(ÖZEL) Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na hazır

OTURARAK VoleybolKadın Milli Takımı, 9-15 Ekim tarihlerinde İtalya´da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Aksaray Paralimpik Oyunlar Hazırlık Merkezi´nde yaptığı son idmanla tamamladı.

Milli Takım Başantrenörü Mesut Sevim, ''Rakiplerimiz güçlü ve Avrupa´da kendini kanıtlamış takımlar. Bizim için rakipler değil, kendi oynayacağımız oyun önemli. Biz çıkıp kendi oyunumuzu oynayacağız. Kendi yaptığımız çalışmalarını verimini alacağız" dedi.

Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlarını Aksaray'daki kampla tamamladı. Milli Takım Başantrenörü Mesut Sevim, şampiyona maçlarına hazır olduklarını belirterek, "9-15 Ekim tarihinde İtalya´da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. 10 gündür Aksaray´da kamptayız. Oyuncularımın moral motivasyonu yerinde. Ülkemiz bir voleybol ülkesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın üstün başarıları engelli kadın milli takımımıza da yansıyor. Onlar da A mili takımdan feyz alıp, İtalya´ya güçlü bir şekilde gitmek istiyor. Aksaray kampında günde çift idman yaparak maçlarımıza hazırlandık. Son kamp olduğu için yoğun bir tempoda çalıştık. Yaş ortalamamız 21 ve genç bir takımız. Bu yüzden daha fazla çalışmamız gerekiyor. A grubundaki rakiplerimiz ise İtalya, Almanya, Hırvatistan ve Macaristan. Rakiplerimiz güçlü ve Avrupa´da kendini kanıtlamış takımlar. Bizim için rakipler değil, kendi oynayacağımız oyun önemli. Biz çıkıp kendi oyunumuzu oynayacağız. Kendi yaptığımız çalışmalarını verimini alacağız" diye konuştu.

"EKİBİMİZLE İYİ YERLERE GELECEĞİZ"

Takımla iyi yerlere geleceklerini belirten Sevim, "Genç bir takımız, daha yolun başındayız. Bu ekiple iyi yerlere geleceğiz. Dünyaya da voleybol ülkesi olduğumuzu A Milli Kadın Voleybol Takımımız ile kanıtladık. Dünya sıralamasında ise şu anda 1 numaradayız. Bunun içinde büyük bir başarı ve birikim var. Bunun için de yıllar verildi'' diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı idmanından görüntü

- Maçlarından görüntü

- Başantrenör Mesut Sevim´in açıklaması

-Genel detaylar

DHA-Spor - Türkiye-Aksaray - Erkan ALTUNTAŞ

2023-10-06 10:33:20