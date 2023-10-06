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        Eve girip, bıçak zoruyla 78 yaşındaki kadının bileziğini gasbetti

        AKSARAY´dayalnız yaşayan S.S.'nin (78), evine girip bıçak zoruyla kolundaki 30 bin lira değerindeki bir adet bileziği alan Muttalip Kılıç (25), polis tarafından yakalandı. Başka bir evden de elektronik eşya çaldığı tespit edilen Kılıç, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 13:02 Güncelleme: 06.10.2023 - 13:05
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        Eve girip, bıçak zoruyla 78 yaşındaki kadının bileziğini gasbetti
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        AKSARAY´dayalnız yaşayan S.S.'nin (78), evine girip bıçak zoruyla kolundaki 30 bin lira değerindeki bir adet bileziği alan Muttalip Kılıç (25), polis tarafından yakalandı. Başka bir evden de elektronik eşya çaldığı tespit edilen Kılıç, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. 

        Olay,  28 Eylül'de Sultanhanı ilçesinde meydana geldi. Muttalip Kılıç, yalnız yaşayan S.S.'nin evine kapıyı zorla açıp içeri girdi. Ardından da S.S.'nin boğazına bıçağı dayayıp, kolundaki 30 bin lira değerindeki bir adet bileziği alıp kaçtı. S.S.'nin ihbarıyla polis çalışma başlattı. Polis, Kılıç'ın, 29 Eylül Cuma günü de il merkezindeki Kılınçaslan Mahallesi'nde girdiği bir evden çaldığı elektronik eşyaları el arabasıyla taşırken güvenlik kamerası kaydına ulaştı. Ardından Kılıç, saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda gasp ve hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiğini itiraf eden Kılıç, dün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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