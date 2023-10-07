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        Yolcu otobüsünün önünü kesip, camını kıran 2 kardeş tutuklandı

        AKSARAY´dayolcu otobüsünün önünü kesip, taşla camını kıran Ali Arık (27) ile kardeşi Furkan Arık (25), 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' ve 'Mala zarar vermek' suçundan tutuklandı. Alkollü olan iki kardeşin otobüsün önüne kesme anı ise yolcular tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 12:14 Güncelleme: 07.10.2023 - 12:15
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        Yolcu otobüsünün önünü kesip, camını kıran 2 kardeş tutuklandı
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        AKSARAY´dayolcu otobüsünün önünü kesip, taşla camını kıran Ali Arık (27) ile kardeşi Furkan Arık (25), 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' ve 'Mala zarar vermek' suçundan tutuklandı. Alkollü olan iki kardeşin otobüsün önüne kesme anı ise yolcular tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. 

        Olay, 5 Ekim saat 05.30 sıralarında Aksaray-Ankara kara yolu Acıpınar köyü yakınlarında meydana geldi. Ali Arık 68 ACK 225 plakalı otomobil ile iddiaya göre, Aksaray'dan Ankara'ya yolcu taşıyan A. K (58) yönetimindeki 68 ABY 300 plakalı yolcu otobüsü sıkıştırdı. Otobüs şoförü A.K. de selektör yapıp, korna çalarak ikazda bulundu. Ardından Arık, otobüsün önüne geçip durdurmak istedi.  Yanındaki kardeşi Furkan Arık da aracın açık olan penceresinde el-kol hareketleriyle şoföre hakaretlerde bulundu. Şoför A.K.'nin yoluna devam etmesine rağmen Arık, aracıyla otobüsün önünü kesmeye devam etti. O anlar da yolcular tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Bir yolcu da jandarmayı arayıp durumu bildirdi. 

        Otobüs zorunlu olarak durduktan sonra da kardeşlerden biri yerden taş alıp, otobüsün sürücü bölümündeki camını kırdı.  İki kardeş, aracıyla olay yerinden uzaklaştı. İhbarla adrese gelen jandarma, cep telefonu kamera kayıtlarını izleyip, aracın plakasından yola çıkarak 2 kardeşi yakaladı. Otobüs de yoluna devam etti. Gözaltına alındıktan sonra hastanede yapılan testte alkollü oldukları belirlenen iki kardeş, 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' ve 'Mala zarar vermek' suçundan tutuklandı.

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