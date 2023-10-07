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        Okulda yemek sırası beklerken fenalaşıp ölen 10 yaşındaki İsmail, toprağa verildi 

        AKSARAY'da,okulda yemek sırasında beklerken aniden fenalaşıp yaşamını yitiren 5'inci sınıf öğrencisi İsmail Bozlak (10),  gözyaşları içinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 13:47 Güncelleme: 07.10.2023 - 13:50
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        Okulda yemek sırası beklerken fenalaşıp ölen 10 yaşındaki İsmail, toprağa verildi 
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        AKSARAY'da,okulda yemek sırasında beklerken aniden fenalaşıp yaşamını yitiren 5'inci sınıf öğrencisi İsmail Bozlak (10),  gözyaşları içinde toprağa verildi.

        Olay,  dün saat 12.30 sıralarında İstiklal Mahallesi 11. Bulvardaki Yavuz Sultan Selim Yatılı Bölge Ortaokulu´nda meydana geldi. İsmail Bozlak, okulun yemekhanesinde, öğle yemeği için sırada beklerken bir anda yere yığıldı. Öğretmenleri ile okuldaki hemşire tarafından ilk müdahalesi yapılan İsmail Bozlak, ihbar üzerine okula gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Bozlak, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. İsmail Bozlak'ın ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.   

        İsmail Bozlak cenazesi, bugün otopsinin ardından Somuncu Baba Külliyesi'ne getirildi. Annesi Hatice Bozlak, gözyaşlarını tutamadı. Törene  İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, ailesi, öğretmenleri, yakınları, arkadaşları ve  vatandaşlar katıldı. İsmail Bozlak'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Ervah Mezarlığı'na defnedildi.

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