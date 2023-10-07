TIR, hafif ticari araca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı (2)
ÖLÜSAYISI2'YE ÇIKTI
Aksaray'da TIR'ın, yolun sağında park halindeki hafif ticari araca çaptığı kazada, olay yerinde Sami Polat'ın hayatı kaybetmesinin ardından, hastaneye kaldırılan yaralılardan 2 çocuk babası sürücü Sait Boyraz da yaşamını yitirdi. Ölü sayının 2'ye yükseldiği kazada tedaviye alınan Nazlı Polat'ın da hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Sürücü Sait Boyraz'ın cenazesinin Nevşehir'de, Sami Polat'ın da Gaziantep'te toprağa verilmesi planlanıyor.