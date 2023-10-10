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        Elyaf yüklü TIR´ın dorsesi alev alev yandı

        AKSARAY´daelyaf yüklü TIR´ın dorsesi yandı. O anlarda cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 13:01 Güncelleme: 10.10.2023 - 13:05
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        Elyaf yüklü TIR´ın dorsesi alev alev yandı
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        AKSARAY´daelyaf yüklü TIR´ın dorsesi yandı. O anlarda cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

        Niğde-Ankara otoyolu Alayhan gişeler yakınlarında saat 10.30 sıralarında İskender Şenel yönetimindeki 34 BZN 673  plakalı elyaf yüklü TIR'ın dorsesinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü Şenel, TIR'ı emniyet şeridine park edip, kupa ve dorse bölümünü ayırdı. Alevlere yangın tüpüyle müdahale eden Şenel, itfaiye ve polis ekiplerine de haber verdi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma sürerken, dorse kullanılamaz hale geldi.

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