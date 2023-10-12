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        Depremzede kuryenin öldüğü kazada sürücü serbest

        AKSARAY'da,depremzede motosikletli kurye Mehmet Efe Altan'ın (22), öldüğü kazada otomobil sürüsü Ali Kağan K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 12:24 Güncelleme: 12.10.2023 - 12:25
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        Depremzede kuryenin öldüğü kazada sürücü serbest
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        AKSARAY'da,depremzede motosikletli kurye Mehmet Efe Altan'ın (22), öldüğü kazada otomobil sürüsü Ali Kağan K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı. 

        Kaza, geçen salı günü saat 20.00 sıralarında, Hacılar Harmanı Mahallesi 50'nci Cadde'de meydana geldi. Hatay'daki depremde yaralı olarak kurtulan ve daha sonra Aksaray'a yerleşen ve pizzacıda kurye olarak çalışan Mehmet Efe Altan idaresindeki 68 ACU 239 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Ali Kağan K. yönetimindeki 06 AD 5986 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Altan, yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Altan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Ali Kağan K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 

        Üç aylık evli olan Altan'ın cenazesi, dün defnedilmek üzere Hatay'ın Yayladağı ilçesi Görentaş Mahallesi´ne gönderildi.

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