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        Hasandağı´nda mahsur kalan 3 kişi, askeri helikopterle kurtarıldı

        AKSARAY'da Hasandağı´nazirve tırmanışı sırasında düşüp yaralanan Veysel Güven (21) ile soğuktan etkilenen 2 arkadaşı, 6 saat sonra askeri helikopterle kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 11:23 Güncelleme: 16.10.2023 - 11:25
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        Hasandağı´nda mahsur kalan 3 kişi, askeri helikopterle kurtarıldı
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        AKSARAY'da Hasandağı´nazirve tırmanışı sırasında düşüp yaralanan Veysel Güven (21) ile soğuktan etkilenen 2 arkadaşı, 6 saat sonra askeri helikopterle kurtarıldı.

        Elektrikçi Veysel Güven (21), arkadaşları Yasin İlgün (19) ve onun ağabeyi Çağrı İlgün (22) ile birlikte dün sabah saatlerinde Hasandağı'na tırmandı. Saat 15.00 sıralarında dönüşe geçen gruptan Güven, dengesini kaybedip, düşerek yaralandı. Arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine AFAD, jandarma ve UMKE´den oluşan 24 kişilik arama-kurtarma ekibi, bölgeye sevk edildi. Yaralı Güven ile soğuktan etkilenen iki kardeşin, hastaneye götürülmesi için askeri helikopter çağrıldı. 6 saat sonra bulundukları yerden askeri helikopterle alınan grup, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Güven'in ilk kez, Yasin ve Çağrı kardeşlerin de daha önce 3 kez Hasandağı'na tırmanış yaptığı öğrenildi.

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