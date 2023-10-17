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        'Benim köpeğim daha iyi' tartışmasında komşusunu vurdu

        AKSARAY´da çiftçiHami Ünlü (41), `Benim köpeğim daha iyi´ tartışmasında komşusu Fehmi Ayan'ı (28) tabancayla ayak bileklerinden vurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 12:37 Güncelleme: 17.10.2023 - 12:40
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        'Benim köpeğim daha iyi' tartışmasında komşusunu vurdu
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        AKSARAY´da çiftçiHami Ünlü (41), `Benim köpeğim daha iyi´ tartışmasında komşusu Fehmi Ayan'ı (28) tabancayla ayak bileklerinden vurdu.

        Olay, dün saat 23.30 sıralarında Yeşilova beldesi Alasakallı Mahallesi´nde meydana geldi. Kendi besledikleri köpeklerin daha iyi olduğunu öne süren Hami Ünlü ile komşusu Fehmi Ayan arasında bu nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Ünal, Ayan'ı tabancayla iki ayak bileğinden vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Fehmi Ayan, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Hami Ünlü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

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