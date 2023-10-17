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        Hırsızlık suçundan 25 kaydı vardı, hırsızlıktan tutuklandı

        AKSARAY´da15 günde 3 binanın bodrum katından 3 elektrikli bisikletle elektronik eşya çalan Şahin Balkış (25), polis tarafından yakalandı. Hırsızlık suçundan 25 kaydı bulunan Balkış, tutuklandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 16:23 Güncelleme: 17.10.2023 - 16:25
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        Hırsızlık suçundan 25 kaydı vardı, hırsızlıktan tutuklandı
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        AKSARAY´da15 günde 3 binanın bodrum katından 3 elektrikli bisikletle elektronik eşya çalan Şahin Balkış (25), polis tarafından yakalandı. Hırsızlık suçundan 25 kaydı bulunan Balkış, tutuklandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.  

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 15 günde Ereğlikapı, İstiklal ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerindeki 3 binanın bodrum katından 3 elektrikli bisiklet ile elektronik eşya çalınması üzerine çalışma başlattı. Polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını tek tek izledi. Görüntülerden, şüphelinin hırsızlık suçundan 25 kaydı bulunan Şahin Balkış'ın olduğu belirlendi. Balkış, düzenlenen operasyonla Hürriyet Mahallesi'ndeki saklandığı evde yakalandı. Çaldığı elektrikli bisikletlerden 2'si de ele geçirildi. 

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şahin Balkış, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Elektrikli bisikletler ise sahiplerine teslim edildi.

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