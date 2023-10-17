Kuzeyboru - Türk Hava Yolları: 3-1
Salon:Aksaray
Hakemler:Koray Yılmazgil, Erhan Alparslan
KUZEYBORU: Gamze Kılıç, Tuğba Şenoğlu İvegin, Merve Atlıer, Wilhite, Begic, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık, Sinem Beyazıt, İrem Çor, Yaren Işık)
TÜRK HAVA YOLLARI: Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra Akman, Sıla Çalışkan (Buse Kayacan Sonsırma, Şeyma Ercan, Derya Güç)
Setler: 25-21, 24-26, 25-21, 25-14
Süre: 115 dakika (30, 32, 30, 23)
Sultanlar Ligi 2'nci hafta mücadelesinde Kuzeyboru, sahasında ağırladığı Türk Hava Yollarını 3-1 mağlup etti.
DHA-Spor - Türkiye-Aksaray - Erkan ALTUNTAŞ
2023-10-17 20:55:47