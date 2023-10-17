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        Kuzeyboru - Türk Hava Yolları: 3-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 20:56 Güncelleme: 17.10.2023 - 21:00
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        Kuzeyboru - Türk Hava Yolları: 3-1
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        Salon:Aksaray

        Hakemler:Koray Yılmazgil, Erhan Alparslan

        KUZEYBORU: Gamze Kılıç, Tuğba Şenoğlu İvegin, Merve Atlıer, Wilhite, Begic, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık, Sinem Beyazıt, İrem Çor, Yaren Işık)

        TÜRK HAVA YOLLARI: Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra Akman, Sıla Çalışkan (Buse Kayacan Sonsırma, Şeyma Ercan, Derya Güç)

        Setler: 25-21, 24-26, 25-21, 25-14

        Süre: 115 dakika (30, 32, 30, 23)

        Sultanlar Ligi 2'nci hafta mücadelesinde Kuzeyboru, sahasında ağırladığı Türk Hava Yollarını 3-1 mağlup etti. 

         

        DHA-Spor - Türkiye-Aksaray - Erkan ALTUNTAŞ

        2023-10-17 20:55:47

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