Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı AKSARAY'da,hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

AKSARAY'da,hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Ortaköy ilçesinde meydana geldi. Cengiz Ayas (59) yönetimindeki 50 AAZ 969 plakalı hafif ticari araç, kavşakta Ali Demir (18) yönetimindeki 68 AD 099 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Cengiz Ayas ile Ali Demir ve yanındaki Kerem Talha Yıldız (18), yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Ortaköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Cengiz Ayas, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.