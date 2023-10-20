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        Aksaray'da 'borç' kavgası; 2 yaralı

        AKSARAY'daborç meselesi nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 15:50 Güncelleme: 20.10.2023 - 15:55
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        Aksaray'da 'borç' kavgası; 2 yaralı
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        AKSARAY'daborç meselesi nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi, yaralandı.

        Olay, saat 12.00 sıralarında Bedir Muhtar Mahallesi meydana geldi. Yusuf G. (28) ile Ferhat K. (45), Abdurrahman Ç.'nin (18) evinin önüne gelip, alacaklarını isteyince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Yusuf G., Abdurrahman Ç.'yi bacağından bıçakla yaraladı. Bunun üzerine evine girip, tabancasını alan Abdurrahman Ç. ateş açtı. Bacağından yaralanan Ferhat K. ile Yusuf G., geldikleri araçla kaçtı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Abdurrahman Ç., ambulansla, Ferhat K. de araçla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahale sonrası Ferhat K. hastaneden kaçarken, polis şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

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