Selde ölen Asel bebeğin ismi hatıra ormanına verilecek AKSARAY'da annesininkucağından kayıp, sel sularına kapılan 3 aylık Asel Balcan'ın adı, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından bulunduğu bölgenin karşısındaki ormana verilecek. Kızının adının ormana verilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirten Hayriye Balcan, ''Olayı duyar duymaz babası, ben ve tüm ailemiz Asel´imizin adı yaşayacağı için hepimiz çok mutlu olduk.'' dedi.

AKSARAY'da annesininkucağından kayıp, sel sularına kapılan 3 aylık Asel Balcan'ın adı, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından bulunduğu bölgenin karşısındaki ormana verilecek. Kızının adının ormana verilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirten Hayriye Balcan, ''Olayı duyar duymaz babası, ben ve tüm ailemiz Asel´imizin adı yaşayacağı için hepimiz çok mutlu olduk.'' dedi.

Geçen 3 Eylül'deki sele araçlarında yakalanan Nazif (25)- Hayriye Balcan (25) çifti kurtuldu, annesinin kucağından kayan 3 aylık Asel bebek ise suya kapılarak kayboldu. 408 kişiden oluşan ekip tarafından aranan Asel'in, 5'inci günde Melendiz Çayı yakınında Kireçlik mevkisinde cansız bedeni bulundu. Orman İşletme Müdürlüğü, Asel'in bulunduğu bölgenin karşısındaki ormana 11 Kasım'da düzenlenecek törenle adını verecek. Törende ayrıca bölgeye bin adet yeni fidan dikilecek.

'ÇOK MUTLU OLDUK´

Kızının adının ormana verileceğinden dolayı mutlu olduğunu belirten Hayriye Balcan, ''Olayı duyar duymaz babası, ben ve tüm ailemiz Asel'imizin adı yaşayacağı için hepimiz çok mutlu olduk. Devletimize de bu ince fikri için Orman Bakanlığına ve müdürlerimize hepsine teşekkür ediyoruz. Biz böyle bir şey beklemiyorduk. Bunu duyunca çok mutlu olup, gururlandık. Bebeğim de herkesin sevgisini kazanarak herkesten dualar alarak gitti. Orman İşletme Müdürlüğü 11 Kasım günü bizi törene çağırdı. Bebeğimiz için orada bulunup fidan dikmek istiyoruz" dedi.

ASEL´İN BİR MEZARI OLDUĞUNA SEVİNDİK

Kızının cenazesinin bulunmasında emeği geçenlere tekrar teşekkür eden Hayriye Balcan, ''Kızım sel sularında kaybolduktan sonra artık sağ olarak bulunmayacağını anlamıştık ama en azından cenazesi bulunsun ve bir mezarı olsun, istiyorduk. Asel bulununca bütün eşyalarını dağıttık. Eşyalardan ziyade bebeğimin bir mezarı olduğuna ailecek sevindik. Arama çalışmalarına katılan herkes, cenaze namazını da kıldı. Hepsi mezarı başına kadar da gittiler. Herkes elinden gelen çabayı fazlasıyla gösterdi. Hepsine buradan teşekkür ederiz. Hepsinden Allah razı olsun. Defnini ilçemizde aile kabristanlığında gerçekleştirdik. Benim babam da 4 yaşında iken vefat etmişti. Babamın yakınında bir yerde mezar kazıldı ve defni gerçekleşti. Mezarına gidip gelerek yavrumuz için dua ediyoruz" diye konuştu.