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        Motosiklet kazasında ölen Tunç, 45 gün sonra askere gidecekmiş

        AKSARAY´da,hafif ticari araca yandan çarparak hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Muharrem Tunç (22), topağa verildi. Tunç´un dün 3 yıldır çalıştığı kamyon fabrikasının gece vardiyasına giderken kaza yaptığı, kasksız olduğu ve 45 gün sonra vatani görevini yapmak için askere gideceği öğrenildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 15:19 Güncelleme: 26.10.2023 - 15:20
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        Motosiklet kazasında ölen Tunç, 45 gün sonra askere gidecekmiş
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        AKSARAY´da,hafif ticari araca yandan çarparak hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Muharrem Tunç (22), topağa verildi. Tunç´un dün 3 yıldır çalıştığı kamyon fabrikasının gece vardiyasına giderken kaza yaptığı, kasksız olduğu ve 45 gün sonra vatani görevini yapmak için askere gideceği öğrenildi. 

        Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Muharrem Tunç yönetimindeki 68 DE 305 plakalı motosiklet, kavşakta Ferhat Ok'un (59) kullandığı 68 AAU 059 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Kazada Muharrem Tunç ile hafif ticari araç sürücüsü Ferhat Ok'un torunu Fuat Ok, yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Muharrem Tunç, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Muharrem Tunç'un kaza sırasında kaskının takılı olmadığı da ortaya çıktı. 

        'GECE MESAİSİNE GİDİYORDU'

        Bugün Somuncu Baba Külliyesi'ndeki cenazede, Muharrem Tunç'un yakınları gözyaşı döktü. Muharrem Tunç, kılınan namazın ardından Ervah Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tunç'un ağabeyi Ethem Tunç , "Bir arkadaşını ziyaret edip, iş yerine doğru akşam mesaisine giderken kaza olmuş. Saat 17.00'de çalıştığı kamyon fabrikasında mesaisi başlayacaktı. Hem okuyup, hem de fabrikada çalıştığı için askerliğini tecil ettirmişti. Tecili bozdurup 45 gün sonra askere gidecekti ve nasip olmadı. Biz 8 kardeşiz Muharrem en küçüğümüzdü ve çok iyi birisiydi. Hem ailemizde hem de çalıştığı fabrikada sevilen birisiydi." diye konuştu. 

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