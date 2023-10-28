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        Kuzeyboru - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-2

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 21:22 Güncelleme: 28.10.2023 - 21:25
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        Kuzeyboru - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-2
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        SALON:Aksaray

        HAKEMLER:Tuncay Kandemir, Halit Cerit

        KUZEYBORU: Gamze Kılıç, Tuğba Şenoğlu İvegin, Erkul Janset Cemre, Wilhite, Begic, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık, Sinem Bayazıt)

        AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Carlini, Loda, Ecenur Aksoy, Nicoletti, Özge Nur Çetiner, Fatma Şekerci, (Selin Adalı, Gizem Düzeltir, Çağla Salih, Ayşe Çürük)

        SETLER:26-28, 21-25, 25-16, 25-20, 17-15

        SÜRE:145 dakika (36, 32, 23, 29, 25)

        Sultanlar Ligi'nin 4´üncü  haftasında Kuzeyboru sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Aksaray - Erkan ALTUNTAŞ

        2023-10-28 21:21:20

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