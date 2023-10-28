Kuzeyboru - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-2
SALON:Aksaray
HAKEMLER:Tuncay Kandemir, Halit Cerit
KUZEYBORU: Gamze Kılıç, Tuğba Şenoğlu İvegin, Erkul Janset Cemre, Wilhite, Begic, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık, Sinem Bayazıt)
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Carlini, Loda, Ecenur Aksoy, Nicoletti, Özge Nur Çetiner, Fatma Şekerci, (Selin Adalı, Gizem Düzeltir, Çağla Salih, Ayşe Çürük)
SETLER:26-28, 21-25, 25-16, 25-20, 17-15
SÜRE:145 dakika (36, 32, 23, 29, 25)
Sultanlar Ligi'nin 4´üncü haftasında Kuzeyboru sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
DHA-Spor - Türkiye-Aksaray - Erkan ALTUNTAŞ
2023-10-28 21:21:20