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        Otomobil iş makinesine çarptı, sürücü öldü

        AKSARAY'da,yoldan çıkıp iş makinesine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Yakup Altınkaya (31), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 13:47 Güncelleme: 29.10.2023 - 13:50
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        Otomobil iş makinesine çarptı, sürücü öldü
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        AKSARAY'da,yoldan çıkıp iş makinesine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Yakup Altınkaya (31), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 08.00 sıralarında, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Yakup Altınkaya´nın direksiyon kontrolünü yitirdiği 42 YL 214 plakalı otomobil yoldan çıkıp, yol genişletme çalışması yapan iş makinesine arkadan çarptı. Araç hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar, sürücü Yakup Altınkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Altınkaya'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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