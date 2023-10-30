Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Lastik değiştirenlere otomobil çarptı: 2 ölü

        AKSARAY'daemniyetşeridine çekilen aracın lastiğini değiştiren sürücü Ömer Kocaöz (58) ile tamirci Emir Çelik (53), otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 12:31 Güncelleme: 30.10.2023 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lastik değiştirenlere otomobil çarptı: 2 ölü
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKSARAY'daemniyetşeridine çekilen aracın lastiğini değiştiren sürücü Ömer Kocaöz (58) ile tamirci Emir Çelik (53), otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 09.30 sıralarında Niğde-Ankara otoyolunun 175'inci kilometresinde meydana geldi. Ömer Kocaöz, lastiği patlayınca 06 EKV 73 plakalı otomobili emniyet şeridine park etti, ardından da lastik tamircisi Emir Çelik'i çağırdı. Lastik değiştiren Çelik ile Kocaöz'e, Neylan Akalın yönetimindeki 16 AJB 531 plakalı otomobil çarptı. Kazada Kocaöz ile Çelik, olay yerinde yaşamını yitirdi, Neylan Akalın da yaralandı. Yaralı Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstek şarkı cinayetinde 1 tutuklama! Kalbine şişe kırığı saplanmış!
        İstek şarkı cinayetinde 1 tutuklama! Kalbine şişe kırığı saplanmış!
        Sondajda çıkan gazı poşete doldurdular!
        Sondajda çıkan gazı poşete doldurdular!
        19 yıl önce işlenen cinayette karar çıktı!
        19 yıl önce işlenen cinayette karar çıktı!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        Dünya devi devrede! Boey yarışı
        Dünya devi devrede! Boey yarışı
        Baltayla eşini katletmişti! "Pes" dedirten gerekçe!
        Baltayla eşini katletmişti! "Pes" dedirten gerekçe!
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        Eksik Kartal çıkış arıyor!
        Eksik Kartal çıkış arıyor!
        Kız arkadaşıyla oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Kız arkadaşıyla oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        Çalışanı karnından bıçakladı! Restoranda dehşet!
        Çalışanı karnından bıçakladı! Restoranda dehşet!
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        Türkiye'nin 100 yıllık otomotiv serüveni
        Türkiye'nin 100 yıllık otomotiv serüveni
        İsrail hastaneyi bombalamakla tehdit ediyor
        İsrail hastaneyi bombalamakla tehdit ediyor

        Benzer Haberler

        Aksaray'da doğan 100. Yılın ilk bebeklerini Vali Kumbuzoğlu ziyaret etti
        Aksaray'da doğan 100. Yılın ilk bebeklerini Vali Kumbuzoğlu ziyaret etti
        Aksaray'da otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı
        Aksaray'da otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı
        Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü...
        Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü...
        Otomobil iş makinesine çarptı, sürücü öldü
        Otomobil iş makinesine çarptı, sürücü öldü
        21 yıl önce yazdığı mektup, PTT memuru oğluna ulaştı
        21 yıl önce yazdığı mektup, PTT memuru oğluna ulaştı
        Aksaray'da park halindeki iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Aksaray'da park halindeki iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü