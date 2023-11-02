Muhtar mantar üretiminde başarılı oldu, köyüne kooperatif kuruyor AKSARAY´ınDoğantarla köyü muhtarı Fatih Kara, kendi kurduğu mantar serasından yola çıkarak, kuraklığın etkilediği çiftçiler için mantar kooperatifi kuruyor. Muhtar Kara, "Kuraklıktan dolayı patates, soğan ve pancar üretimimiz yüzde 90 oranında ekimi düştü. 1,5 yıl önce Aksaray Tarım İl Müdürlüğü´nden yüzde 75 hibeli desteği ile 112 metrekare alanda alternatif mantar üretiminde başarılı olunca, köye mantar kooperatif kurup bin metrekarelik tesis kurmak için çalışmalara başladık" dedi.

AKSARAY´ınDoğantarla köyü muhtarı Fatih Kara, kendi kurduğu mantar serasından yola çıkarak, kuraklığın etkilediği çiftçiler için mantar kooperatifi kuruyor. Muhtar Kara, "Kuraklıktan dolayı patates, soğan ve pancar üretimimiz yüzde 90 oranında ekimi düştü. 1,5 yıl önce Aksaray Tarım İl Müdürlüğü´nden yüzde 75 hibeli desteği ile 112 metrekare alanda alternatif mantar üretiminde başarılı olunca, köye mantar kooperatif kurup bin metrekarelik tesis kurmak için çalışmalara başladık" dedi.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki bin 500 nüfuslu Doğantarla köyünün muhtarı Fatih Kara, kuraklık nedeniyle pancar, patates, soğan gibi ürünlerde verimlilik düşünce alternatif ürünlere yöneldi. Köylüye örnek olmak amacıyla 1,5 yıl önce az sulama yapılan mantar üretimine başlayan Kara, başarılı olunca kooperatif kurup köydeki mantar üretimini yaygınlaştırmak için çalışmalara başladı. Muhtar Fatih Kara, ''Patates, soğan gibi ürünlerde kaliteli tarım ürünleri üretiyoruz. Üretimimizin, kuraklıktan dolayı yüzde 90 oranında düşmesiyle biz de alternatif ürünler yönelmeye başladık. Patates, pancar çok su istediği için fazla su istemeyen mantar ile örtü altı seracılık yöneldik. Mantarın ise kar marjı yüksek. Yılın 12 ayı bu serada üretim yapabiliyoruz. 112 metre kara alanda bir hasat döneminde yani 3 aylık bir dönemde 4,5 ile 5 ton mantar alıyoruz. Şu anda mantarın kilosu ise pazarda 80 lira. Köyde yaşayan insan için güzel bir gelir kaynağı. Çiftçilik ve hayvancılıkta yapsanız da ek iş olarak yapılabilecek bir iş. Çadırın içinde soğuk ve sıcaktan etkilenmeden yapılabilecek en güzel işlerden birisi. Birçok kişi ise kurulum maliyetinden kaçıyor. Tarım İl Müdürlüğü yüzde 75 hibe verdi. Biz ise yüzde 25'ini ödedik'' dedi.

KÖYÜME KOOPERATİF KURMAK İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIM

Mantar üretimini köyde yaygınlaştırmak için çalışmalara başladıklarını belirten Kara, "Yeni projemiz bin metrekare olacak. Buranın 10 katı büyüklüğüne olacak. Bir kooperatif olacak. Vatandaşlarımız kendi odası gibi burada mantara bakacak. Biz burada köylülerimizle iç içe bu işi yapacağız. Biz her zaman köylüyü köyde ağırlamak için projeler geliştirmek lazım. Burada insanları da üretime kakı da bulunması lazım. Netice de hepimiz bir potansiyel tüketiciyiz. Eğer köyde kalıyorsan bir şey üretmekle bana göre mükerrersin. Şehirdeki insanların bu imkanı yok" diye konuştu.