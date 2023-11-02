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        Sulama kanalında cesedi bulunan kadının, üvey oğlundan sonra eşi de tutuklandı 

        AKSARAY'dasulama kanalında cesedi bulunan Şengül Keleş'i (45) boğarak öldürdüğünü itiraf eden üvey oğlu Özgür Keleş´in (20) ardından, yeniden gözaltına alınan boşanma aşamasındaki eşi Yavuz Keleş (49) de 'Suçun işlenmesine yardım etme' ve 'Delilleri gizlemek' suçundan tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 17:47 Güncelleme: 02.11.2023 - 17:50
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        Sulama kanalında cesedi bulunan kadının, üvey oğlundan sonra eşi de tutuklandı 
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        AKSARAY'dasulama kanalında cesedi bulunan Şengül Keleş'i (45) boğarak öldürdüğünü itiraf eden üvey oğlu Özgür Keleş´in (20) ardından, yeniden gözaltına alınan boşanma aşamasındaki eşi Yavuz Keleş (49) de 'Suçun işlenmesine yardım etme' ve 'Delilleri gizlemek' suçundan tutuklandı.

        Laleli Mahallesi'nde 24 Haziran saat 21.00 sıralarında sulama kanalında hareketsiz yatan kadını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince suyun az olması nedeniyle balçığa dönüşen kanaldan çıkarılan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. 

        Polis, yaptığı araştırmada cesedin Şengül Keleş´e ait olduğunu belirledi. Keleş'in 6 ay önce 11 yaşındaki kızıyla birlikte ev kiralayıp, eşinden ayrı yaşamaya başladığı tespit edildi. Keleş'in boşanma aşamasındaki eşi Yavuz Keleş ve üvey oğlu Özgür Keleş, şüphe üzerine gözaltına alındı. Şengül Keleş'in cenazesi  ise Ulukışla köyünde toprağa verilirken, kızı ise yakınlarından alınıp devlet korumasına alındı.

        BOĞARAK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ 

        Şüphelilerden Özgür Keleş, üvey annesi Şengül Keleş'i öldürdüğünü itiraf etti. Özgür Keleş ifadesinde, "Şengül Keleş'i, evin önünde araç içinde boğarak öldürdükten sonra sulama kanalına götürüp attım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Özgür Keleş, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı, babası Yavuz Keleş de adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

        BU KEZ TUTUKLANDI 

        Yavuz Keleş, soruşturma kapsamında salı günü yeniden gözaltına alındı. Keleş, 'suçun işlenmesine yardım etme' ve 'delilleri gizlemek' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        ÜVEY KARDEŞİNE TACİZDEN 6 AY HAPİS YATMIŞ

        Şengül Keleş'in, önceki evliliğinden olan 11 yaşındaki kızını taciz ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu üvey oğlu Özgür Keleş´in tutuklandığı ve 6 ay cezaevinde kaldığı belirtildi. Öldürülmeden kısa süre önce Şengül Keleş'in şikayetini geri alınca Özgür Keleş'in tahliye edildi belirtildi.

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