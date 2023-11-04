Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Lastik değiştiren 2 kişiye çarpıp ölümlerine neden olan sürücünün serbest kalmasına itiraz

        AKSARAY'da,emniyet şeridine çekilen aracın lastiğini değiştiren sürücü Ömer Kocaöz (58) ile tamirci Emir Çelik'e (53) çarpıp ölümlerine neden olan otomobil sürücüsü Neylan Akalın'ın (59), adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz edildi. Ölen 2 kişinin ailesinin avukatı Buğra Şahin tarafından, Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan itirazda suçun 'Olası kastla insan öldürme' niteliği taşıdığı için Akalın'ın tutuklu yargılanması talep edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 10:10 Güncelleme: 04.11.2023 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lastik değiştiren 2 kişiye çarpıp ölümlerine neden olan sürücünün serbest kalmasına itiraz
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKSARAY'da,emniyet şeridine çekilen aracın lastiğini değiştiren sürücü Ömer Kocaöz (58) ile tamirci Emir Çelik'e (53) çarpıp ölümlerine neden olan otomobil sürücüsü Neylan Akalın'ın (59), adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz edildi. Ölen 2 kişinin ailesinin avukatı Buğra Şahin tarafından, Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan itirazda suçun 'Olası kastla insan öldürme' niteliği taşıdığı için Akalın'ın tutuklu yargılanması talep edildi.

        Kaza, 30 Ekim günü saat 09.30 sıralarında, Niğde-Ankara otoyolunun 175'inci kilometresinde meydana geldi. Ömer Kocaöz, sol arka lastiği patlayınca 06 EKV 73 plakalı minibüsünü emniyet şeridine park etti, ardından da lastik tamircisi Emir Çelik'i çağırdı. Lastik değiştiren Çelik ile Kocaöz'e, Neylan Akalın yönetimindeki 16 AJB 531 plakalı otomobil çarptı. Kazada Kocaöz ile Çelik, olay yerinde yaşamını yitirdi. Lastiği patlayan aracın arka koltuğunda oturan 2 kişiden Buğra Kaan Özer ile sürücü Neylan Akalın da yaralandı. Yaralılar, Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Taburcu edildikten sonra gözaltına alınan Akalın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        İTİRAZ EDİLDİ

        Ölen 2 kişinin ailesinin avukatı Buğra Şahin, Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na Akalın'ın, 'Yurt dışına çıkmama ve hafta bir gün imza atması suretiyle' adli kontrolle serbest bırakılmasına itirazda bulundu. İtiraz dilekçesinde ölen sürücü Ömer Kocaöz'ün, aracının sol arka lastiğinin patlaması üzerine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili mevzuata uygun biçimde aracı emniyet şeridine çektiği, aracın arkasına uyarı levhası koyduğu ve yakındaki lastik tamircisi Emir Çelik'e ulaşıp, birlikte lastiği değiştirmeye çalıştıkları belirtildi.

        ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ

        Sürücü Akalın'ın ise adliyedeki ifadesinde yolda sabit hızla ilerlediği sırada önüne bir anda bir şeyin çıktığını, ondan kurtarmak maksadıyla manevra yaptığını, kazanın nasıl meydana geldiğini anlamadığını, her şeyin bir anda gerçekleştiğini söylediği bildirildi. Polisteki ilk ifadesinde de "Otobanda rampa çıkarken, sağ tarafta bulunan aracı ve aracın lastiğini değiştiren 2 şahsı fark ettim. Şahısların ikisi de birden kullandığım aracın önüne geldiler" dediği hatırlatılarak çelişkili ifadeler verdiği kaydedildi.

        İtiraz dilekçesinde de olay yeri fotoğrafları ve Kocaöz'ün aracının arka kısmında meydana gelen hasar ile kazanın oluş şekliyle ilgili tutanaktaki kroki dikkate alındığında Akalın'ın, otomobiliyle doğrudan park halindeki araca çarptığını, bu sırada aracın yanında sol arka lastiği değiştiren Ömer Kocaöz ve Emir Çelik'in çarpmanın etkisiyle hayatını kaybettiğinin sabit olduğu belirtildi. Kaza tutanağında da kaza yerinde havanın açık, yolun kuru, yolun düz ve eğimsiz, emniyet şeridinin ve yol şerit çizgisinin görünür olduğu, görüşe engel cisim ve kazaya etken yol sorunu bulunmadığının belirtildiği vurgulandı. Kazanın Akalın'dan kaynaklandığı için tutuklu olarak yargılanıp, iddianamenin de 'Olası kastla insan öldürme' suçu üzerinden düzenlenmesi talep edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Polat çifti ve 18 şüpheli adliyeye sevk!
        Polat çifti ve 18 şüpheli adliyeye sevk!
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        Silikon Vadisi'nin ünlü yatırımcısı: Togg'dan çok etkilendim
        Silikon Vadisi'nin ünlü yatırımcısı: Togg'dan çok etkilendim
        Kadıköy'de kritik randevu! Muhtemel 11'ler
        Kadıköy'de kritik randevu! Muhtemel 11'ler
        İş yeri taşınan işçinin tazminat hakkı
        İş yeri taşınan işçinin tazminat hakkı
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Camlar buz tuttu! O kentimiz -3'ü gördü!
        Camlar buz tuttu! O kentimiz -3'ü gördü!
        Hakemlik iflas etti!
        Hakemlik iflas etti!
        Öldürüldü, parçalandı yakıldı
        Öldürüldü, parçalandı yakıldı
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        KAAN yıl sonunda uçacak
        KAAN yıl sonunda uçacak
        Meteoroloji saat verdi! 4 il için "turuncu" 8 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 4 il için "turuncu" 8 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Çekirge
        Çekirge
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Nafaka miktarı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        Ali Koç'tan son dakika açıklaması: Sabrımız tükendi
        Ali Koç'tan son dakika açıklaması: Sabrımız tükendi
        Fenomen Banu Parlak serbest bırakıldı
        Fenomen Banu Parlak serbest bırakıldı
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        Çağatay Çelik yazdı: Zaha'dan fragman
        Çağatay Çelik yazdı: Zaha'dan fragman

        Benzer Haberler

        Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, mantar üretimi yapan kadın girişimciyi ziyaret e...
        Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, mantar üretimi yapan kadın girişimciyi ziyaret e...
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        Aksaray'da bir zanlı kavga ettiği kişiyi silahla yaraladı
        Aksaray'da bir zanlı kavga ettiği kişiyi silahla yaraladı
        Aksaray'da hafızlık eğitimini tamamlayan 54 öğrenci için icazet töreni yapı...
        Aksaray'da hafızlık eğitimini tamamlayan 54 öğrenci için icazet töreni yapı...
        Aksaray´da borç kavgası: 1 yaralı
        Aksaray´da borç kavgası: 1 yaralı
        Sulama kanalında cesedi bulunan kadının, üvey oğlundan sonra eşi de tutukla...
        Sulama kanalında cesedi bulunan kadının, üvey oğlundan sonra eşi de tutukla...