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        Kuzeyboru - Çukurova Belediyespor: 3-0

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 20:32 Güncelleme: 04.11.2023 - 20:35
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        Kuzeyboru - Çukurova Belediyespor: 3-0
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        SALON:Aksaray

        HAKEMLER:İbrahim Ünal, Ali Sarıkuzu

        KUZEYBORU: Gamze Kılıç, Gonzales, Merve Atlıer, Wilhite, Tuğba İvegin, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık, Sinem Bayazıt, Liray Akpınar)

        ÇUKUROVA BELEDİYESPOR: : Dimitrova, Büşra Güneş, Nur Sevil Gökbudak, Leyva, Selin Hazal Uygur, Fabris (Ceren Cihan Önal, Berra Eren)

        SETLER: 27-25, 25-22, 25-15

        SÜRE: 89 dakika (32, 34, 23)

        Sultanlar Ligi'nin 6´ncı haftasında Kuzeyboru, sahasında Çukurova Belediyespor´u 3-0 mağlup etti.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Aksaray - Erkan ALTUNTAŞ

        2023-11-04 20:32:03

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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