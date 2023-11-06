Hulusi Akar: Eli kanlı Netanyahu, masum insanları vurmaktan çekinmiyor TBMMMilli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, ''Şu anda bazı alçakların, bazı hainlerin alçakça çocuğa, kadınlara el kaldırması gerçekten iğrenç. Artık hukuk bitti, kanunlar bitti, yasalar bitti, davalar bitti. En sonunda insanlıkta bitti. Eli kanlı Netanyahu alçağı, çocukları, kadınları, kızları, silahı, aracı gereci olmayan masum insanları, vurmaktan çekinmiyor'' dedi.

TBMMMilli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, ''Şu anda bazı alçakların, bazı hainlerin alçakça çocuğa, kadınlara el kaldırması gerçekten iğrenç. Artık hukuk bitti, kanunlar bitti, yasalar bitti, davalar bitti. En sonunda insanlıkta bitti. Eli kanlı Netanyahu alçağı, çocukları, kadınları, kızları, silahı, aracı gereci olmayan masum insanları, vurmaktan çekinmiyor'' dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Aksaray'da belediye tarafından Aksaraylı şehitlerin fotoğraf ve eşyalarının sergilendiği müzenin açılış törenine katıldı. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinen Hulusi Akar, şunları söyledi:

''Türkiye olarak, Türk milleti olarak, dünyaya çok örnek olduk. Şu anda bazı alçakların, bazı hainlerin, alçakça çocuğa, kadınlara el kaldırması gerçekten iğrenç. Artık hukuk bitti, kanunlar bitti, yasalar bitti, davalar bitti. En sonunda insanlıkta bitti. Eli kanlı Netanyahu alçağı, çocukları, kadınları, kızları, silahı, aracı gereci olmayan masum insanları vurmaktan çekinmiyor. Fakat o çocukların kanları elinde ve daima peşinde olacak. Bunun hesabı bir gün gelecek mutlaka sorulacak. Bir kez daha şunu söylüyorum; 2 bin 500 yıllık Türk milletinin tarihinde, kesinlikle böyle bir alçaklık yoktur. Son yapılan operasyonlarda Mehmetçik, hiçbir ordunun göstermediği kadar büyük bir dikkatle büyük bir hassasiyetle masum insanlara ve çevreye zarar vermemek için her türlü tedbiri aldı ve almaya devam ediyor.''