Hayvan pazarındaki kavgada 2 kardeş sırtından vuruldu 

AKSARAY´da BakiD. (33), hayvan pazarında karşılaştığı husumetlisi Alper Tas (28) ile ağabeyi İbrahim Tas´ı (33), çıkan tartışmada tabancayla sırtlarından yaraladı.

Olay, saat 07.30 sıralarında Aksaray- Konya kara yolundaki hayvan pazarında meydana geldi. Pazara koyunlarını satmaya getiren besici Alper Tas ve ağabeyi İbrahim Tas, aralarında daha önceden husumet bulunan Baki D. ile karşılaştı. Burada çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Baki D., tabancasını çıkarttı ve kaçmaya çalışan iki kardeşe tabancayla peş peşe ateş etti. Alper Tas sırtından, İbrahim Tas da sırt, kol, bacak ve karnından yaralandı. Aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle yaralanan Baki D. ise kaçtı.

Kardeşler, çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Haberi alıp, hastanenin acil servisi önüne gelen iki kardeşin yakınları, sinir krizi geçirdi. Yumruk darbeleriyle yaralanan Baki D. de kısa bir süre sonra polis tarafından yakalanıp, tedavi için başka bir hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.