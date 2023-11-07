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        Hayvan pazarındaki kavgada 2 kardeş sırtından vuruldu 

        AKSARAY´da BakiD. (33), hayvan pazarında karşılaştığı husumetlisi Alper Tas (28) ile ağabeyi İbrahim Tas´ı (33), çıkan tartışmada tabancayla sırtlarından yaraladı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 10:59 Güncelleme: 07.11.2023 - 11:00
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        Hayvan pazarındaki kavgada 2 kardeş sırtından vuruldu 
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        AKSARAY´da BakiD. (33), hayvan pazarında karşılaştığı husumetlisi Alper Tas (28) ile ağabeyi İbrahim Tas´ı (33), çıkan tartışmada tabancayla sırtlarından yaraladı. 

        Olay, saat 07.30 sıralarında Aksaray- Konya kara yolundaki hayvan pazarında meydana geldi. Pazara koyunlarını satmaya getiren besici Alper Tas ve ağabeyi İbrahim Tas, aralarında daha önceden husumet bulunan Baki D. ile karşılaştı. Burada çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Baki D., tabancasını çıkarttı ve kaçmaya çalışan iki kardeşe tabancayla peş peşe ateş etti. Alper Tas sırtından, İbrahim Tas da sırt, kol, bacak ve karnından yaralandı. Aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle yaralanan Baki D. ise kaçtı. 

        Kardeşler, çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Haberi alıp, hastanenin acil servisi önüne gelen iki kardeşin yakınları, sinir krizi geçirdi. Yumruk darbeleriyle yaralanan Baki D. de kısa bir süre sonra polis tarafından yakalanıp, tedavi için başka bir hastaneye kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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