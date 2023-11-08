Otomobilin çarptığı 11 yaşındaki Sude öldü

AKSARAY´daotomobilin çarptığı 5'inci sınıf öğrencisi Sude Tozak (11), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi´nde meydana geldi. Furkan Yavuz (19) yönetimindeki 38 JY 511 plakalı otomobil, kavşakta, okul çıkışı bisikletiyle gezen Sude Tozak'a çarptı. Kazada yaralanan Tozak, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Hasandağı Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi olan Sude Tozak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Furkan Yavuz, gözaltına alındı.