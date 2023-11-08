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        Otomobilin çarptığı 11 yaşındaki Sude öldü

        AKSARAY´daotomobilin çarptığı 5'inci sınıf öğrencisi Sude Tozak (11), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 09:51 Güncelleme: 08.11.2023 - 09:55
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        Otomobilin çarptığı 11 yaşındaki Sude öldü
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        AKSARAY´daotomobilin çarptığı 5'inci sınıf öğrencisi Sude Tozak (11), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi´nde meydana geldi. Furkan Yavuz (19) yönetimindeki 38 JY 511 plakalı otomobil, kavşakta, okul çıkışı bisikletiyle gezen Sude Tozak'a çarptı. Kazada yaralanan Tozak, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Hasandağı Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi olan Sude Tozak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Kazanın ardından otomobil sürücüsü Furkan Yavuz, gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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