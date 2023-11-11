Kuzeyboru - Karayolları: 3-0

SALON:Aksaray

HAKEMLER:İsmail Yıldırım, Furkan Salduz

KUZEYBORU: Gamze Kılıç, Gonzales, Cemre Erkul, Begic, Tuğba İvegin, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık, Sinem Bayazıt)

KARAYOLLARI : Dilay Özdemir, Ezgi Arslan, Ceren Baysal, Elif Boran, Eylül Durgun, Strunjak (Alara Altındağ, Selin Navruz, Leban)

SETLER: 25-20, 26-24, 25-18

SÜRE: 77 dakika (23, 28, 26)

Sultanlar Ligi'nin 7´nci haftasında Kuzeyboru, sahasında Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Kuzeyboru takım kaptanı Büşra Kılıçlı, "Bu haftaya biraz daha yüklenme haftası gibi başladık. Tüm oyuncularımızı oynatma şansı bulduğumuz bir maç oldu. Kendi oyunumuzu biraz daha geliştirip daha az hata ile oynayıp önümüzdeki maçlar için de galip geleceğimize inanıyorum. Ligde iyi gidiyoruz. Bundan sonraki maçlardan da galip ayrılmak için çalışacağız. Perşembe günü kızım Derin ile kendi aracımla bir trafik kazası yaptık. İnanın herkes çok ilgilendi. Geçmiş olsun mesajları ve tüm voleybol camiası çok ilgilendi. Kızım Derin ile ben biraz korktum. Yapacak bir şey yok. Önemli olan bizim iyi olmamız" diye konuştu.

DHA-Spor - Türkiye-Aksaray - Erkan ALTUNTAŞ

2023-11-11 20:32:09