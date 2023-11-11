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        Kuzeyboru - Karayolları: 3-0

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 20:38 Güncelleme: 11.11.2023 - 20:40
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        Kuzeyboru - Karayolları: 3-0
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        SALON:Aksaray

        HAKEMLER:İsmail Yıldırım, Furkan Salduz

        KUZEYBORU: Gamze Kılıç, Gonzales, Cemre Erkul, Begic, Tuğba İvegin, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık, Sinem Bayazıt)

        KARAYOLLARI : Dilay Özdemir, Ezgi Arslan, Ceren Baysal, Elif Boran, Eylül Durgun, Strunjak (Alara Altındağ, Selin Navruz, Leban)

        SETLER: 25-20, 26-24, 25-18

        SÜRE: 77 dakika (23, 28, 26)

        Sultanlar Ligi'nin 7´nci haftasında Kuzeyboru, sahasında Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.

        Maç sonu açıklamalarda bulunan Kuzeyboru takım kaptanı Büşra Kılıçlı, "Bu haftaya biraz daha yüklenme haftası gibi başladık. Tüm oyuncularımızı oynatma şansı bulduğumuz bir maç oldu. Kendi oyunumuzu biraz daha geliştirip daha az hata ile oynayıp önümüzdeki maçlar için de galip geleceğimize inanıyorum. Ligde iyi gidiyoruz. Bundan sonraki maçlardan da galip ayrılmak için çalışacağız. Perşembe günü kızım Derin ile kendi aracımla bir trafik kazası yaptık. İnanın herkes çok ilgilendi. Geçmiş olsun mesajları ve tüm voleybol camiası çok ilgilendi. Kızım Derin ile ben biraz korktum. Yapacak bir şey yok. Önemli olan bizim iyi olmamız" diye konuştu.

        DHA-Spor - Türkiye-Aksaray - Erkan ALTUNTAŞ

        2023-11-11 20:32:09

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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