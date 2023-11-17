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        TIR kasasına yükledikleri otomobilin lastiğindeki uyuşturucuyu 'Bixi' buldu

        AKSARAY'dadurdurulan TIR'ın kasasındaki otomobilin lastiklerine gizlenmiş 62 kilo skunkı narkotik köpeği 'Bixi' buldu. Gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 15:08 Güncelleme: 17.11.2023 - 15:10
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        TIR kasasına yükledikleri otomobilin lastiğindeki uyuşturucuyu 'Bixi' buldu
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        AKSARAY'dadurdurulan TIR'ın kasasındaki otomobilin lastiklerine gizlenmiş 62 kilo skunkı narkotik köpeği 'Bixi' buldu. Gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

        Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır'dan Ankara'ya uyuşturucu götürüldüğü ihbarıyla, B.A. (50) yönetimindeki TIR'ı, Aksaray-Adana kara yolunda durdurdu. Narkotik köpeği 'Bixi'nin, TIR'ın kasasında yüklü olan otomobilin lastiklerine tepki vermesi üzerine, tekerlere gizlenmiş halde 91 paket halinde 62 kilo skunk ele geçirildi. TIR sürücüsü B.A. ile otomobildeki M.A. (44) ve M.A.G. (31), polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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