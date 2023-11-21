Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Araç parkı tartışmasında meslektaşını çakıyla yaralayan doktor serbest

        AKSARAY´da parkyeri tartışmasında üroloji doktoru Nazım Abdülkadir D. (34) tarafından çakıyla göğsünden yaralanan çocuk doktoru Mustafa Dilmaç (33) taburcu edildi. Şüpheli Nazım Abdülkadir D. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 14:18 Güncelleme: 21.11.2023 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Araç parkı tartışmasında meslektaşını çakıyla yaralayan doktor serbest
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKSARAY´da parkyeri tartışmasında üroloji doktoru Nazım Abdülkadir D. (34) tarafından çakıyla göğsünden yaralanan çocuk doktoru Mustafa Dilmaç (33) taburcu edildi. Şüpheli Nazım Abdülkadir D. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Olay, dün saat 20.00 sıralarında Şeyh Hamit Mahallesi'ndeki bir rezidansın otoparkında meydana geldi. Özel bir hastanede çalışan çocuk doktoru Mustafa Dilmaç ile evinin önündeki otoparkta meslektaşı üroloji doktoru Nazım Abdulkadir D. arasında araç parkı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Nazım Abdulkadir K., yanındaki çakıyla Mustafa Dilmaç'ı göğsünden yaraladı. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılan Dilmaç, tedavi sonrası taburcu oldu.

        KARŞILIKLI ŞİKAYETÇİ OLDULAR

        Taburcu edilen Mustafa Dilmaç, kendisini yaralayan Nazım Abdülkadir D. hakkında şikayette bulundu. İfadesi alınmak üzere emniyete davet edilen şüpheli doktor Nazım Abdülkadir D. de meslektaşından şikayetçi oldu. Nazım Abdulkadir D., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Polis kavganın yaşandığı otoparkın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ogün Samast hakkındaki yeni iddianame kabul edildi!
        Ogün Samast hakkındaki yeni iddianame kabul edildi!
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Lider geldik, lider dönelim!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Eski İsrail Başbakanı'ndan itiraf
        Eski İsrail Başbakanı'ndan itiraf
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        Fırtına Karadeniz Sahil Yolu'nu da vurdu!
        Fırtına Karadeniz Sahil Yolu'nu da vurdu!
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        Müstakil eve hücum
        Müstakil eve hücum
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Derbideki gol gündem oldu!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        Tedaviyi beğenmedi! Kadın diş hekimini yaraladı!
        Tedaviyi beğenmedi! Kadın diş hekimini yaraladı!
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Fred'den müjde!
        Fred'den müjde!
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda

        Benzer Haberler

        Üroloji doktoru, araç parkı tartışmasında meslektaşını çakı ile yaraladı
        Üroloji doktoru, araç parkı tartışmasında meslektaşını çakı ile yaraladı
        Aksaray'da bir doktor park yeri yüzünden tartıştığı meslektaşını çakıyla ya...
        Aksaray'da bir doktor park yeri yüzünden tartıştığı meslektaşını çakıyla ya...
        Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Güngör, Aksaray'da konferansa katıldı
        Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Güngör, Aksaray'da konferansa katıldı
        'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, takiple yakalandı
        'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, takiple yakalandı
        Aksaray'da kardeşi tarafından bıçaklanan ağabey yaralandı
        Aksaray'da kardeşi tarafından bıçaklanan ağabey yaralandı
        Ehliyetsiz sürücünün çarptığı depremzede hayatını kaybetti
        Ehliyetsiz sürücünün çarptığı depremzede hayatını kaybetti