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        Pitonu satarken suçüstü yakalandı

        AKSARAY'daülkeye kaçak olarak getirdiği 'top piton' cinsi yılanı 13 bin 500 liraya satmak isteyen T.Ç. (23), jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 15:08 Güncelleme: 25.11.2023 - 15:15
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        Pitonu satarken suçüstü yakalandı
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        AKSARAY'daülkeye kaçak olarak getirdiği 'top piton' cinsi yılanı 13 bin 500 liraya satmak isteyen T.Ç. (23), jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, T.Ç.'nin ülkeye kaçak olarak getirdiği 'top piton' cinsi yılanı satacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, T.Ç.´yi, Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde satmak için pazarlık yaparken yakaladı. Otomobilin bagajında yapılan aramada yılan ele geçirildi.

        Gözaltına alınan T.Ç. hakkında '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Yılan ise Konya Karatay Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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