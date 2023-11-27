Kasiyer, yolda bulunan cumhuriyet altınlarını polise teslim etti AKSARAY´daakaryakıt istasyonu kasiyeri Alper Apaydın, bir kişinin yolda bulup kendisine verdiği 2 cumhuriyet altınını polise teslim etti.

AKSARAY´daakaryakıt istasyonu kasiyeri Alper Apaydın, bir kişinin yolda bulup kendisine verdiği 2 cumhuriyet altınını polise teslim etti.

Merkez Tacın Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunun kasiyeri Alper Apaydın'ın yanına gelen müşteri, istasyonun yakınlarında altın bulunduğunu ve acelesi olduğu için gitmesi gerektiğini söyledi. Müşteri, 2 cumhuriyet altınını Apaydın'a teslim edip, akaryakıt istasyonundan ayrıldı. Kasiyer Alper Apaydın ise polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, yaklaşık 25 bin lira değerindeki 2 altını tutanak karşılığı teslim alarak, Apaydın´a duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti. Apaydın, "Altınları, sabah işe geldiğimde bir vatandaş 'acil işim var' deyip bana teslim etti. Ben de polis ekiplerine arayarak durumu bildirip, altınları teslim ettim. Kaybeden kişiler Aksaray Polis Merkezi'ne polise başvurulabilir. Emanete teslim ettiğim için çok mutluyum" dedi.