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        Cips yiyerek hırsızlık yaptı, güvenlik kamerasından yakalandı

        AKSARAY´da3 farklı binanın bodrum katından elektronik eşya ile bakır malzeme çalan Müslim Kocaoğlan (26)  başka bir apartmana girerken polis tarafından suçüstü yakalanıp, tutuklandı. Kocaoğlan´ın hırsızlık yaptığı apartmana cips yiyerek girdiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 14:08 Güncelleme: 02.12.2023 - 14:10
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        Cips yiyerek hırsızlık yaptı, güvenlik kamerasından yakalandı
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        AKSARAY´da3 farklı binanın bodrum katından elektronik eşya ile bakır malzeme çalan Müslim Kocaoğlan (26)  başka bir apartmana girerken polis tarafından suçüstü yakalanıp, tutuklandı. Kocaoğlan´ın hırsızlık yaptığı apartmana cips yiyerek girdiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

        Olay, Paşacık Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Binada oturanlar, bodrum kattaki elektronik eşya ile bakır malzemelerin olmadığını fark edip, güvenlik kameralarını izledi. Malzemelerin rahat tavırları ile binaya cips yiyerek giren kişi tarafından çalındığını gören bina yetkilileri, polise haber verdi.

        Adrese sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, şüphelinin daha önce hırsızlık suçundan kaydı olan Müslim Kocaoğlan olduğunu tespit etti. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kocaoğlan´ı Ereğlikapı Mahallesi'nde hırsızlık için başka bir binaya girerken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan Müslim Kocaoğlan, emniyetteki ilk ifadesinde 3 farklı binaya daha girdiğini itiraf etti. Müslim Kocaoğlan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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