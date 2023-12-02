Fırtınada hasar gören caminin minaresi kontrollü olarak yıkıldı

AKSARAY'da5 gün önce yaşanan fırtınada hasar gören Ahırlı Köyü Camisi'nin minaresi kontrollü olarak yıkıldı.

Ağaçören ilçesi Ahırlı Köyü Camisi'nin minaresinde 26 Kasım´da hızı 70 kilometreyi bulan fırtınada çatlaklar oluştu. Ağır hasar tespit edilen cami, ibadete kapatıldı. Aksaray İl Özel İdaresi ekipleri, risk taşıması nedeniyle minarelerin kontrollü olarak yıktı. Yıkım, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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