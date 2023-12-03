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        Aksaray'daki tüfekli saldırıda yaralılardan biri öldü

         AKSARAY'da AbdullahD.'nin,sokakta tartışıp tüfekle ateş ederek yaraladığı husumetlilerinden Kaan Karacaoğlu (41), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Diğer yaralı Onur Kandemir'in (38), tedavisi sürüyor. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 10:58 Güncelleme: 03.12.2023 - 11:00
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        Aksaray'daki tüfekli saldırıda yaralılardan biri öldü
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         AKSARAY'da AbdullahD.'nin,sokakta tartışıp tüfekle ateş ederek yaraladığı husumetlilerinden Kaan Karacaoğlu (41), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Diğer yaralı Onur Kandemir'in (38), tedavisi sürüyor. 

        Olay, dün saat 20.30 sıralarında Fatih Mahallesi 4184 sokakta meydana geldi. Abdullah D., sokakta karşılaştığı husumetlisi Kaan Karacaoğlu ve Onur Kandemir ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah D., aracından aldığı tüfekle ateş ederek Kaan Karacaoğlu'nu karnından, Onur Kandemir'i de sol kolundan yaraladı. Karacaoğlu ve Kandemir, kanlar içinde yere yığılırken, Abdullah D. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kaan Karacaoğlu doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Onur Kandemir'in ise kolundan ameliyat edildiği ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Polis, şüpheli Abdullah D.'nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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