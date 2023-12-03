'Dur' ihtarına uymayan sürücünün 2 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı AKSARAY'dapolisin'dur' ihtarına uymayıp, takip sonucu yakalanan otomobil sürücüsü Zeki G.'nin (26), 'yaralama' suçundan 2 yıl hapis cezası olduğu, bu nedenle kaçtığı tespit edildi.

AKSARAY'dapolisin'dur' ihtarına uymayıp, takip sonucu yakalanan otomobil sürücüsü Zeki G.'nin (26), 'yaralama' suçundan 2 yıl hapis cezası olduğu, bu nedenle kaçtığı tespit edildi.

Olay, saat 04.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi'nde meydana geldi. Polis, şüphe üzerine sürücü Zeki G.'nin kullandığı 68 ACN 849 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak Zeki G., ihtara uymayıp kaçtı. 30 dakika süren takibin ardından otomobil, Ereğlikapı Mahallesi'nde durduruldu. Zeki G.'nin yapılan kimlik kontrolünde hakkında 'yaralama' suçundan 2 yıl hapis cezası olduğu, bu nedenle kaçtığı belirlendi. Gözaltına alınan Zeki G., kendisini görüntüleyen gazetecilere 'Ne oldu da çekiyorsun? Adam mı öldürdüm?' dedi. Gazetecilerin 'Neden kaçtınız?' sorusuna ise Zeki G. '"Canım istedi, kaçtım" diyerek cevap verdi. Zeki G.'ye 'ters şeritten gitmek' ve 'dur ihtarına uymamak' suçlarından toplam 5 bin 15 lira idari ceza uygulandı, otomobili de trafikten menedildi.