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        Husumetlisini öldürüp, yanındakini yaralayan şüpheli tutuklandı

        AKSARAY'datüfekle husumetlisi Kaan Karacaoğlu´nu (41) tüfekle vurup öldüren, Onur Kandemir'i (38) de yaralayan Abdullah Doğan (28), saklandığı evde yakalandı. İfadesinde Karacaoğlu'nu alacağı olan parayı vermediği için öldürdüğünü itiraf eden Doğan, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 17:38 Güncelleme: 07.12.2023 - 17:40
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        Husumetlisini öldürüp, yanındakini yaralayan şüpheli tutuklandı
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        AKSARAY'datüfekle husumetlisi Kaan Karacaoğlu´nu (41) tüfekle vurup öldüren, Onur Kandemir'i (38) de yaralayan Abdullah Doğan (28), saklandığı evde yakalandı. İfadesinde Karacaoğlu'nu alacağı olan parayı vermediği için öldürdüğünü itiraf eden Doğan, tutuklandı.

        Olay, 2 Aralık saat 20.30 sıralarında Fatih Mahallesi 4184 Sokak´ta meydana geldi. Abdullah Doğan ile sokakta karşılaştığı husumetlisi Kaan Karacaoğlu ve Onur Kandemir arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah Doğan, aracından aldığı tüfekle Kaan Karacaoğlu'nu karnından, Onur Kandemir'i de sol kolundan yaraladı. Karacaoğlu ve Kandemir kanlar içinde yere yığılırken, Abdullah Doğan ise kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan yaralılardan Kaan Karacaoğlu, kurtarılamadı. Kolundan ameliyat olan Onur Kandemir ise tedavisinin ardından taburcu oldu. 

        Polis, kaçan Abdullah Doğan´ı Helvadere beldesinde saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınan Doğan ifadesinde, Kaan Karacaoğlu'nu alacağı olan parayı vermediği için öldürdüğünü söyledi. Doğan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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